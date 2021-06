Matinée de la mobilité #1 Capbreton, 12 juin 2021-12 juin 2021, Capbreton.

Matinée de la mobilité #1 2021-06-12 – 2021-06-12 Square Mouloudji 2109 Rue du Prieuré

Capbreton Landes

Dans le cadre du Challenge de la mobilité en partenariat avec l’ADEME, la Ville de Capbreton vous invite à participer à la matinée de la mobilité. Découvrez le schéma cyclable et les infrastructures de mobilités douces à Capbreton !

Au programme, des ateliers et des échanges avec les acteurs locaux autour des mobilités, du partage des voies et des itinéraires pour découvrir Capbreton à vélo !

Ville de Capbreton