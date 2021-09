Charavines Charavines Charavines, Isère Matinée de broyage des déchets verts Charavines Charavines Catégories d’évènement: Charavines

Isère

Matinée de broyage des déchets verts Charavines, 17 septembre 2021, Charavines. Matinée de broyage des déchets verts 2021-09-17 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-17 12:00:00 12:00:00 Terrain communal (face aux jardins partagés) 5A rue du lilas et route d’oyeu

Charavines Isère La commune de Charavines propose à ses habitants une demi journée de broyage des branchages issus de tailles ou d’élagages privés. Valorisation sur place des végétaux : tailles au site de broyage. cathiehartmann@bbox.fr +33 6 26 66 95 21 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Charavines, Isère Autres Lieu Charavines Adresse Terrain communal (face aux jardins partagés) 5A rue du lilas et route d'oyeu Ville Charavines lieuville 45.42607#5.5081