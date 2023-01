Matinée dansante Petersbach Petersbach Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Petersbach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Petersbach

Matinée dansante Petersbach, 12 février 2023, Petersbach Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Petersbach. Matinée dansante rue Principale Petersbach Bas-Rhin

2023-02-12 12:00:00 – 2023-02-12 Petersbach

Bas-Rhin Petersbach EUR Organisée par l’AS Rehthal avec l’orchestre «Les Dominos». Au menu couscous royal – dessert – café. Uniquement sur réservation avant le 8 février. Plein tarif : 25.00 €

Jeunes (Pour les – de 14 ans) : 12.00 €

Enfants (Pour les – de 8 ans) : gratuit +33 6 85 05 86 90 Petersbach

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Petersbach Autres Lieu Petersbach Adresse rue Principale Petersbach Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Ville Petersbach Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Petersbach lieuville Petersbach Departement Bas-Rhin

Petersbach Petersbach Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Petersbach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petersbach-office-de-tourisme-intercommunal-de-hanau-la-petite-pierre-petersbach/

Matinée dansante Petersbach 2023-02-12 was last modified: by Matinée dansante Petersbach Petersbach 12 février 2023 Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Petersbach Petersbach Bas-Rhin rue Principale Petersbach Bas-Rhin

Petersbach Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Petersbach Bas-Rhin