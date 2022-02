Matinée d’accueil de l’office de tourisme Montbenoît Montbenoît Catégories d’évènement: Doubs

Montbenoît

Matinée d’accueil de l’office de tourisme Montbenoît, 21 février 2022, Montbenoît. Matinée d’accueil de l’office de tourisme Montbenoît

2022-02-21 10:30:00 – 2022-02-21 12:00:00

Montbenoît Doubs Montbenoît EUR 0 0 De 10h30 à 12h.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires et du site nordique du Haut-Saugeais Blanc.

Diffusion d’un diaporama sur la station et les animations hivernales, suivie d’une dégustation de produits régionaux.

Entrée libre.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme. De 10h30 à 12h.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires et du site nordique du Haut-Saugeais Blanc.

Diffusion d’un diaporama sur la station et les animations hivernales, suivie d’une dégustation de produits régionaux.

Entrée libre.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme. Montbenoît

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbenoît Autres Lieu Montbenoît Adresse Ville Montbenoît lieuville Montbenoît Departement Doubs

Montbenoît Montbenoît Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbenoit/

Matinée d’accueil de l’office de tourisme Montbenoît 2022-02-21 was last modified: by Matinée d’accueil de l’office de tourisme Montbenoît Montbenoît 21 février 2022 Doubs Montbenoît

Montbenoît Doubs