De 10h30 à 12h.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires et du Tuyé du Papy Gaby.

Visite du tuyé, suivie d’une diffusion d’un diaporama sur la commune de Gilley et sur les animations hivernales. Enfin vous terminerez par une dégustation de produits régionaux.

Entrée libre.

montbenoit@destination-hautdoubs.com +33 3 81 38 10 32 http://www.tourisme-loue-saugeais.fr/

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme.

