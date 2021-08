Lasserre-Pradère Forêt de Bouconne Haute-Garonne, Lasserre-Pradère Matinée culturelle à la forêt de Bouconne Forêt de Bouconne Lasserre-Pradère Catégories d’évènement: Haute-Garonne

En partenariat avec la Base de loisirs de Bouconne qui gère par convention avec l’Office National des Forêts, la Tour du Télégraphe Chappe située en Forêt Domaniale, et avec la Conférence des financeurs pour la lutte contre la perte d’autonomie. Cette matinée consiste en une visite guidée présentant aspect historique, technique et humain du Télégraphe Optique Chappe, avec la visite de l’intérieur de la Tour et une démonstration du mécanisme en miniature du télégraphe optique. Un guide prend en charge le groupe au départ de la base de loisirs pour une randonnée jusqu’à la tour (5 km environ aller/retour) de 2h30 environ, visite comprise. _Un accueil café collation est offert, ainsi qu’une collation « apéritif » à la fin de l’action. Prise en charge aller-retour assurée en Autobus au départ de Cornebarrieu._

Sur inscription auprès de la Maison du Lien Social

Pour les plus de 60 ans. Forêt de Bouconne bouconne Lasserre-Pradère Haute-Garonne

