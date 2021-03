Rouen Atrium Rouen, Seine-Maritime Matinée Créative (visio) Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Gratuit sur inscription

La Matinée Créative est un rendez-vous avec un.e chargé.e d’accompagnement de l’ADRESS Normandie et des porteurs de projets : l’opportunité de présenter votre projet, échanger et obtenir des conseils. Atrium 115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen Rouen Quartier Saint-Clément / Jardin des Plantes Seine-Maritime

2021-04-09T10:00:00 2021-04-09T12:00:00

