La Matinée Créative est un rendez-vous collectif gratuit de deux heures avec un.e chargé.e d’accompagnement de l’ADRESS Normandie. C’est l’opportunité de présenter votre projet, de rencontrer et d’échanger avec d’autres porteurs de projets, et d’obtenir de précieux conseils pour vous orienter au mieux dans les dispositifs d’accompagnement. Cette matinée, organisée par l’ADRESS Normandie se déroulera le vendredi 09 avril 2021 de 10h à 12h en visioconférence. Gratuit, sur inscriprtion

2021-04-09T10:00:00 2021-04-09T12:00:00

