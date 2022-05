Matinée Créative Caen, 27 mai 2022, Caen.

Matinée Créative Visioconférence En ligne Caen

2022-05-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-27 Visioconférence En ligne

Caen Calvados

Pour faire pousser ses idées entrepreneuriales.

Rendez-vous collectif, gratuit, en visioconférence avec un·e chargé·e d’accompagnement de l’ADRESS Normandie.

C’est l’opportunité de présenter votre projet, rencontrer et échanger avec d’autres porteur·ses de projets et d’obtenir de précieux conseils pour s’orienter au mieux dans les dispositifs d’accompagnement.

Suite à cet échange, selon vos besoins et le stade d’avancement de votre projet, nous vous présenterons une solution d’accompagnement à l’ADRESS (Co-Déclik ou Entreprises en activité) ou externe, avec d’autres acteurs de l’accompagnement normands.

Inscription

communication@adress-normandie.org +33 2 35 72 12 12 https://adress-normandie.org/

