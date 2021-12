Paris Musée national Eugène-Delacroix île de France, Paris Matinée contes : Contes pour avoir moins froid Musée national Eugène-Delacroix Paris Catégories d’évènement: île de France

Matinée contes : Contes pour avoir moins froid Musée national Eugène-Delacroix, 18 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 11h00 à 12h00

gratuit sous condition

Une matinée de contes merveilleux au cœurs de l’atelier du peintre Eugène Delacroix, pour fêter le début de l’hiver… Il est là ! Qui ? Le froid ! Une petite fille de neige, un sapin de Noël, des toits illuminés… Accueillons l’hiver au musée Delacroix avec d’étranges histoires pour rêver et se réchauffer. Textes de Grimm, Hawthorne, Daudet, Andersen… Musée national Eugène-Delacroix 6 rue de Furstemberg Paris 75006 Contact : 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr http://www.musee-delacroix.fr/fr https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix Date complète :

