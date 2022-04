Matinée contes : Contes et nature Musée national Euène-Delacroix Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Sur réservation : 01 44 41 86 50 Tarif : 5 € + achat du billet d’entrée au musée (règlement sur place, gratuit sous conditions) Visite libre du musée comprise dans le billet (le jour même)

Le mercredi 4 mai, le jeune public du musée Delacroix est invité à une matinée de lecture de contes pour se plonger au cœur de la nature et de ses merveilles. Le peintre Eugène Delacroix aimait la nature. A l’occasion l’exposition Delacroix et la nature, son jardin parisien résonnera de lectures dans lesquelles les fleurs, les animaux et la peinture auront la part belle. Echappés de contes du 19ème siècle, de légendes, de poèmes et d’histoires du 20ème siècle, les mots feront surgir des fées, des coquelicots, des roses et des oiseaux, ou encore des enfants malicieux qui, en voulant les peindre, font disparaître les boeufs ! Laure Urgin est conteuse, publiée à plusieurs reprises. Elle raconte ou lit dans les médiathèques, festivals et musées. Elle aime choisir des histoires en lien avec le lieu qui leur sert d’écrin, et s’adresser aux oreilles et aux yeux Musée national Euène-Delacroix 6 rue de Furstemberg 75006 Paris Contact : 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix http://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/contes-et-nature

© Musée Delacroix Contes au jardin du musée Delacroix

