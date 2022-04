Matinée contée Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Matinée contée Trégastel, 13 juillet 2022, Trégastel. Matinée contée Boulevard du Coz Pors Aquarium marin de Trégastel Trégastel

2022-07-13 – 2022-07-13 Boulevard du Coz Pors Aquarium marin de Trégastel

Trégastel Côtes d’Armor Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium. Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium. Boulevard du Coz Pors Aquarium marin de Trégastel Trégastel

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Boulevard du Coz Pors Aquarium marin de Trégastel Ville Trégastel lieuville Boulevard du Coz Pors Aquarium marin de Trégastel Trégastel Departement Côtes d'Armor

Trégastel Trégastel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregastel/

Matinée contée Trégastel 2022-07-13 was last modified: by Matinée contée Trégastel Trégastel 13 juillet 2022 Côtes-d’Armor Trégastel

Trégastel Côtes d'Armor