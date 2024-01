MATINÉE CITOYENNE La Plaine-sur-Mer, samedi 25 mai 2024.

MATINÉE CITOYENNE La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Matinée citoyenne, organisée par la municipalité.

Suite au succès de l’année dernière, la matinée citoyenne marque son retour pour l’année 2024.

Le rendez-vous est donné ! Participez à l’un des ateliers proposés par la commune et l’association Hirondelle pour améliorer et embellir le cadre de vie de votre commune.

Cette matinée a pour but de faire participer les citoyens dans des « chantiers » d’amélioration du cadre de vie dans leur commune. Chaque citoyen et citoyenne peut participer à cette matinée quel que soit son âge.

Pôle associatif de l’Ormelette

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire evenementiel@laplainesurmer.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25 12:30:00



L’événement MATINÉE CITOYENNE La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire