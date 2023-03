MATINÉE CHANTIER Rendez-vous à la grange AVP Rodemack Catégories d’Évènement: Moselle

Rodemack

Moselle L’Association des Amis des Vieilles Pierres pour la Sauvegarde de Rodemack vous invite à une matinée de chantier.

Au programme des travaux dans la taverne des Commères et à la grange. Après l’effort le réconfort avec un jambon à la broche à partager à l’heure de l’apéritif. contact@avp-rodemack.fr +33 3 82 51 25 01 https://www.avp-rodemack.fr/site-wp/ Rendez-vous à la grange AVP Place de la Fontaine Rodemack

