MATINÉE BIEN ETRE CRÉATIVE ET GOURMANDE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

MATINÉE BIEN ETRE CRÉATIVE ET GOURMANDE Château-Gontier-sur-Mayenne, 14 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. MATINÉE BIEN ETRE CRÉATIVE ET GOURMANDE Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 13:30:00

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne EUR 58 58 Commencons tout en douceur avec une séance de sophrologie, Cindy sophrologue certifiée et olfactothérapeute vous invite à découvrir les merveilleux pouvoirs de la respiration et à faire le plein de good vibes. Ensuite, Lucie de Lu Eco, vous proposera un atelier cosmétique DIY. Créez et repartez avec votre crème personnalisée et apprenez à déchiffrer les étiquettes de vos cosmétiques. Pour finir en beauté, rien de tel qu’un buffet apéro gourmand signé Toques et Talons, dressé sur une jolie table avec de la vaisselle chinée par Ludivine de Les Divines.

Et si vous craquez pour un joli plat ou une dame Jeanne, vous pouvez l’adopter ! 1 heure de sophrologie + 1 heure d’atelier cosmétique + 1 buffet apéritif gourmand

58 euros par personne Pour les inscriptions :

https://www.billetweb.fr/matinee-bien-etre-creative-apero Venez expérimenter la slow attitude le temps d’une matinée dans la bonne humeur. Ambiance chill garantie ! hello@cindypauloin.fr +33 6 47 26 46 74 https://www.cindypauloin.fr/ Commencons tout en douceur avec une séance de sophrologie, Cindy sophrologue certifiée et olfactothérapeute vous invite à découvrir les merveilleux pouvoirs de la respiration et à faire le plein de good vibes. Ensuite, Lucie de Lu Eco, vous proposera un atelier cosmétique DIY. Créez et repartez avec votre crème personnalisée et apprenez à déchiffrer les étiquettes de vos cosmétiques. Pour finir en beauté, rien de tel qu’un buffet apéro gourmand signé Toques et Talons, dressé sur une jolie table avec de la vaisselle chinée par Ludivine de Les Divines.

Et si vous craquez pour un joli plat ou une dame Jeanne, vous pouvez l’adopter ! 1 heure de sophrologie + 1 heure d’atelier cosmétique + 1 buffet apéritif gourmand

58 euros par personne Pour les inscriptions :

https://www.billetweb.fr/matinee-bien-etre-creative-apero Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

MATINÉE BIEN ETRE CRÉATIVE ET GOURMANDE Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-05-14 was last modified: by MATINÉE BIEN ETRE CRÉATIVE ET GOURMANDE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 14 mai 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne