Matinée bien-être Allez-et-Cazeneuve, 23 avril 2022

EUR 40 40 ON PREND SOIN DE SOI AVEC UNE MATINÉE BIEN ÊTRE !

Des activités autour du bien être sur Allez et Cazeneuve

“UN MOMENT COLLECTIF ” , pour retrouver une vie sociale, saine et chaleureuse :

Au programme :

Marche en conscience collective et initiation aux plantes médicinales, séance de méditation guidée, séance d’activité physique adaptée !

La matinée bien être est un projet fédérateur, il vous incitera à retrouver un équilibre dans votre hygiène de vie. Il y en aura pour tous les goûts.

Toute personne souhaitant prendre soin de son corps et de son esprit en collectif sont les bienvenues pour s’inscrire à cette matinée bien être d’une valeur de 40 € par participant. L’évènement est accessible à tout public actif, rendez vous le samedi 23 avril de 9h à 12h sur Allez et Cazeneuve.

Inscription au 06 47 44 13 50

Tessa Snoeck

dernière mise à jour : 2022-04-12 par