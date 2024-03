MATINÉE ATELIERS ET JEUX Maison de l’enfance Bulles et Couleurs Machecoul-Saint-Même, samedi 23 mars 2024.

Le multi-accueil et le Relais Petit Enfance animent une matinée avec différents espaces de jeux à découvrir selon les envies et besoins

espaces transvasement,

espace motricité,

espace musiques et viens je t’emmène

Accès libre et gratuit pour les 0-3 ans et leurs parents .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Maison de l’enfance Bulles et Couleurs Allée Cavalière de Richebourg

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire rpe@machecoul.fr

