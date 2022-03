Matinée arrachage du Séneçon du Cap Maison de la nature,Mantet Mantet Catégories d’évènement: Mantet

La journée débutera par la présentation de la problématique du séneçon du Cap autour d’un petit déjeuner. Nous constituerons ensuite les équipes pour l’arrachage. La matinée se terminera par une grillade collective.

Inscription obligatoire , RNN de Mantet : 04 68 05 00 75

