Matinée & Après-midi Jeux Société Le Grenier Castanet-Tolosan, dimanche 4 février 2024.

Matinée & Après-midi Jeux Société Avec des bénévoles du Grenier venez découvrir des jeux de société ou apporter les vôtres… Dimanche 4 février, 10h00 Le Grenier Entrée libre

Matinée & après-midi Jeux Société

Les jeux du Grenier à découvrir du classique jeu d’échecs ou scrable aux jeux en tous genres…

Ceux de vos hôtes et animateur·trices rompus à l’animation ou bien encore les vôtres !

Un moment simple et chaleureux à partager ensemble.

Le bar sera déjà ouvert depuis les 10h habituel du dimanche matin.

Vous pouvez apporter de quoi déjeuner ou grignoter (pensez aux déchets).

Nous avons de la vaisselle et le micro-onde à vous prêter.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

le Grenier jeux de société

©Le Grenier