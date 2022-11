MATINEE ACCORD METS ET VINS POUR REPAS DE FÊTE AU DOMAINE DE BLANVILLE Saint-Pargoire Saint-Pargoire Catégories d’évènement: Hérault

MATINEE ACCORD METS ET VINS POUR REPAS DE FÊTE AU DOMAINE DE BLANVILLE Saint-Pargoire, 17 décembre 2022, Saint-Pargoire. MATINEE ACCORD METS ET VINS POUR REPAS DE FÊTE AU DOMAINE DE BLANVILLE

Mas de Boudet Saint-Pargoire Hérault

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-17 13:00:00 13:00:00 Saint-Pargoire

Hérault Saint-Pargoire ➡️ Au programme :

– 10h00 : Accueil des participants

– 10h30 – 13h00 : Dégustation des cuvées de fêtes Blanville & trouver un accord mêts & vins pour vos repas de fin d’année

Activité de noël pour les petits ➡️ Le Mas de Boudet est équipé d’une salle chauffée et d’une cuisine équipée.

Parking et WC sur place. SUR RESERVATION Merci donc de bien vouloir vous inscrire via le lien suivant et de penser à annuler en cas d’imprévu. (https://my.weezevent.com/fetes-de-fin-dannee-vos-accords-mets-et-vins) C’est avec un immense plaisir que le domaine de blanville vous propose une journée consacrée à trouver vos accords mêts & vins pour vos repas de fin d’année !

A 30 minutes de Montpellier, au coeur du terroir des Charmes, sur le lieu-dit du Mas de Boudet, venez nous rejoindre pour passer une journée sur thème des fêtes de fin d’année et assistez à une dégustation de nos cuvées de fête. +33 4 67 25 22 53 Saint-Pargoire

