MATINÉE À LA FERME

MATINÉE À LA FERME Nort-sur-Erdre

2021-11-04

Nort-sur-Erdre

Il ne fait pas bien chaud, mais on chausse les bottes et on enfile la doudoune pour se mettre dans la peau du fermier : participation à la traite des vaches, petit déjeuner bio, rencontre, soins et activités auprès de tous les animaux de la ferme.

Découverte et activités ludiques avec les animaux de la ferme

lesanesdubiauchemin@free.fr +33 6 16 14 43 77 https://lafermedubiauchemindeslandes-30.webself.net/

Nort-sur-Erdre

