Matinée 100% poney Dammarie-en-Puisaye, lundi 4 mars 2024.

A Dammarie-en-Puisaye, le Centre équestre de Pleine Nature l’Attrape-rêve propose aux enfants de passer 3 h en compagnie de poneys et chevaux avec des thématiques différentes en fonction des matinées du 26 février au 8 . Merci de réserver au 06 80 99 79 47.

Pendant les vacances, le centre équestre l’Attrape-rêve organisent des animations pour les enfants.

Les matinées 100 % poney ou cheval se déroulent de 9 h à 12 h. Au programme des vacances : lundis 26/02 et 04/03, découverte et initiation à l’attelage au rythme du pas d’eragon ; mardis 27/02 et 05/03, découverte de la monte à crue (sans selle) ; mercredis 28/02 et 06/03, travail à pied autour du cheval ; jeudis 29/02 et 07/03, tir à l’arc comme Robin des bois ; vendredis 01/03 et 08/03, jeux à gogo à poney : slalom basket cerceau … Merci de réserver au 06 80 99 79 47.36 EUR.

La Maltournee n°7

Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire

