Matinée 100% poney Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-puisaye Catégorie d’évènement: Dammarie-en-puisaye

Matinée 100% poney Dammarie-en-Puisaye, 13 avril 2022, Dammarie-en-puisaye. Matinée 100% poney

du mercredi 13 avril au vendredi 22 avril à Dammarie-en-Puisaye

Pendant les vacances, viens profiter de matinées 100% poney!!! Tu restes 3 h à l’Attrape-Rêve. Tu t’occupes entièrement de ton poney, tu es 2 h en selle… Que du plaisir!!! Matinée 100% poney Dammarie-en-Puisaye 3 Rue de la Mairie, Dammarie-en-puisaye Dammarie-en-puisaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T12:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dammarie-en-puisaye Autres Lieu Dammarie-en-Puisaye Adresse 3 Rue de la Mairie, Dammarie-en-puisaye Ville Dammarie-en-puisaye lieuville Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-puisaye

Matinée 100% poney Dammarie-en-Puisaye 2022-04-13 was last modified: by Matinée 100% poney Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-Puisaye 13 avril 2022 Dammarie en Puisaye Dammarie-en-puisaye Dammarie-en-puisaye

Dammarie-en-puisaye