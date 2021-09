Sigloy Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Matinales en Loire : Pêche professionnelle en Loire Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Catégorie d’évènement: Sigloy

Embarcadère des Passeurs de Loire, le samedi 16 octobre à 07:30

Sortie à thème proposée par les Passeurs de Loire, accompagnée de Bruno Gabris, pêcheur professionnel avec une collation servie sur le bateau. Vous assisterez depuis un bateau naviguant à ses côtés, au relevé des filets par le pêcheur, puis à une explication sur ses techniques, outils et saisons de pêche, la vie du fleuve et les différents poissons qu’il y trouve. Vous pourrez ensuite accompagner le pêcheur à son labo pour y découvrir son atelier et déguster ses produits.

