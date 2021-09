Sigloy Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Matinales en Loire : Archéologie ligérienne Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Catégorie d’évènement: Sigloy

Embarcadère des Passeurs de Loire, le samedi 2 octobre à 08:00

Sortie à thème proposée par les Passeurs de Loire, avec une dégustation de rillettes de poissons et de vin servie sur le bateau Animation présentée par M. Dufour, archéologue passionné. L’homme et la Loire, de la préhistoire au 19ème siècle, au travers des découvertes d’objets sur les plages de Loire. Arrêt sur une île pour chercher des bifaces et démonstration de taille de silex.

Voir http://www.passeursdeloire.fr

Sortie à thème proposée par les Passeurs de Loire, avec une dégustation de rillettes de poissons et de vin servie sur le bateau Animation présentée par M. Dufour

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T10:30:00

