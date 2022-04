MATINALES DE L’EXPORT : CONSTRUISEZ LES BASES DE VOTRE STRATEGIE EXPORT! Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

MATINALES DE L’EXPORT : CONSTRUISEZ LES BASES DE VOTRE STRATEGIE EXPORT! Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine, 6 avril 2022, Quimper. MATINALES DE L’EXPORT : CONSTRUISEZ LES BASES DE VOTRE STRATEGIE EXPORT!

Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine, le mercredi 6 avril à 09:00

Les 7Technopoles de Bretagne s’associent à BpiFrance, aux Douanes, aux Conseillers du Commerce Extérieur de la France, à l’INPI, la Région Bretagne et Bretagne Commerce International pour proposer aux entreprises innovantes bretonnes les Matinales de l’Export. **Objectifs des Matinales de l’Export** * Proposer aux entreprises un premier conseil personnalisé sur leur stratégie à l’international avec un accès rapide aux principaux acteurs de l’accompagnement à l’international. * Accompagner les entreprises par la suite en fonction de leurs besoins. **Format des Matinales de l’Export** Une matinée, tous les premiers mercredis du mois Jusqu’à 4 entreprises, 45 min d’échanges par entreprise avec les experts En distanciel ou mix présentiel/distanciel **Prochaine session le 6 avril à Quimper** Contactez la Technopole Quimper-Cornouaille au 02 98 100 200 pour plus d’informations 7Technopoles Bretagne s’associe à BpiFrance, aux Douanes, aux Conseillers du Commerce Extérieur de la France, à INPI, la Région Bretagne et Bretagne Commerce International pour proposer ces Matinales Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Creac’h Gwen, 29000 QUIMPER Quimper Ergué-Armel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Adresse Creac'h Gwen, 29000 QUIMPER Ville Quimper lieuville Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper Departement Finistère

Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

MATINALES DE L’EXPORT : CONSTRUISEZ LES BASES DE VOTRE STRATEGIE EXPORT! Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine 2022-04-06 was last modified: by MATINALES DE L’EXPORT : CONSTRUISEZ LES BASES DE VOTRE STRATEGIE EXPORT! Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine 6 avril 2022 quimper Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper

Quimper Finistère