Matinale VIP « La gazette de Bourdeilles »

Matinale VIP « La gazette de Bourdeilles », 9 août 2022, . Matinale VIP « La gazette de Bourdeilles »



2022-08-09 08:30:00 – 2022-08-09 Matinale VIP « La gazette de Bourdeilles ». Une disparition inquiétante rapportée par une gazette locale fait les gros titres dans toute la presse nationale…l’abbé du village de Bourdeilles ! Cette disparition ferait écho à un meurtre non résolu au château de Bourdeilles il y a fort longtemps. Passez la grande porte du château et un curieux personnage, gardien des lieux, viendra à votre rencontre ! Ce sera le moment d’une visite exceptionnelle des châteaux de Bourdeilles où vous serez des hôtes privilégiés. Pour résoudre ce mystère, vous entrerez dans toutes les pièces. Des anciennes écuries aux latrines en passant par une partie du somptueux chemin de ronde à la recherche d’indices sur cette disparition ! Des points de vue inédits, des endroits dissimulés ! Ce moment se terminera autour d’une dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire. Matinale VIP « La gazette de Bourdeilles ». Matinale VIP « La gazette de Bourdeilles ». Une disparition inquiétante rapportée par une gazette locale fait les gros titres dans toute la presse nationale…l’abbé du village de Bourdeilles ! Cette disparition ferait écho à un meurtre non résolu au château de Bourdeilles il y a fort longtemps. Passez la grande porte du château et un curieux personnage, gardien des lieux, viendra à votre rencontre ! Ce sera le moment d’une visite exceptionnelle des châteaux de Bourdeilles où vous serez des hôtes privilégiés. Pour résoudre ce mystère, vous entrerez dans toutes les pièces. Des anciennes écuries aux latrines en passant par une partie du somptueux chemin de ronde à la recherche d’indices sur cette disparition ! Des points de vue inédits, des endroits dissimulés ! Ce moment se terminera autour d’une dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville