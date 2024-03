Matinale Transfo’ : Outils pour développer l’activité de mon Organisme de Formation LAB01 Ambérieu-en-Bugey, lundi 15 avril 2024.

Formateurs indépendants, organismes de formation, prescripteurs de formation… rendez-vous pour une nouvelle matinale.

En 2023, l’organisation de plusieurs matinées avec vous, acteurs de la formation locale, ont permis la coconstruction d’un outil pour répondre aux besoins en visibilité locale.

Nous sommes heureux de vous inviter aujourd’hui à la présentation de cet outil lors de notre matinale du 15 avril.

Sous la thématique “les outils pour développer l’activité de mon Organisme de Formation”, cette matinale vous proposera également d’explorer les freins et les leviers de la coopération entre Organismes de Formation à l’échelle de notre territoire, comme outil pour développer votre activité.

Rendez-vous :

️ Lundi 15 Avril

de 9h00 à 12h

LAB01, Accueil fablab – 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

Gratuit sur Inscription obligatoire https://airtable.com/appMPMDCVcNfehJ6q/pagXxHcuAmicS8rS4/form

ℹ️ Plus d’informations sur le Transfo’, les permanences formations locales, contactez :

Stéphanie QUENTIN – 06 10 25 32 35 – stephanie@lab01.fr

Bénédicte PILLOT – 07 82 63 16 91 – hello@lukea.fr

A propos du projet Transfo’ :

Le Transfo’ est un projet du LAB01 et de Lukea visant à faciliter la formation dans l’Ain au travers de tiers-lieux apprenants. Il est financé par l’Union européenne – NextGenerationEU dans le cadre de l’appel à projet Deffinov Tiers lieux, et piloté par le Ministère du Travail, de la santé et des solidarités.

