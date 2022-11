Matinale Sophro à Suze-La-Rousse Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drme

Suze-la-Rousse

Matinale Sophro à Suze-La-Rousse Suze-la-Rousse, 27 novembre 2022, Suze-la-Rousse. Matinale Sophro à Suze-La-Rousse

Parc du Château « La Garenne » Suze-la-Rousse Drme

2022-11-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-11-27 11:45:00 11:45:00 Suze-la-Rousse

Drme Suze-la-Rousse EUR 5 20 Une année pour apprendre à se reconnecter à soi afin de se rencontrer tout en développant sa capacité de détente au quotidien.

Prendre une pause, une pause pour se poser, se poser pour un rdv avec soi-même. boyerv90@gmail.com +33 6 86 98 26 09 Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2022-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Parc du Château "La Garenne" Suze-la-Rousse Drme Ville Suze-la-Rousse lieuville Suze-la-Rousse Departement Drme

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse/

Matinale Sophro à Suze-La-Rousse Suze-la-Rousse 2022-11-27 was last modified: by Matinale Sophro à Suze-La-Rousse Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 27 novembre 2022 Drme Parc du Château "La Garenne" Suze-la-Rousse Drme Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse Drme