Matinale Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 6 juin 2021-6 juin 2021, Bruère-Allichamps.

Matinale

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, le dimanche 6 juin à 10:00

10h Accueil café 10h30 _Etre attentif_ > Conférence par Antoine Quénardel Etre paysagiste c’est, par essence, s’intéresser au contexte spatial du site sur lequel on est amené à intervenir en en interrogeant les limites. C’est aussi s’interroger sur son passé historique. Etre paysagiste dans un contexte patrimonial marqué c’est conserver, prolonger l’histoire et projeter vers l’avenir. C’est autant faire avec ce qui était, est et sera là, qu’avec ceux qui étaient, sont et seront là … Etre paysagiste c’est être attentif. Cette conférence aborde, à travers plusieurs exemples de projets d’aménagement paysagers en contexte patrimonial, la possibilité d’une continuité entre jardin historique et intervention contemporaine. Cette conférence est suivie d’un spectacle de danse dans les jardins. Fata Morgana Les danseuses de la « Classe Horaires Aménagés Danse » du Collège Victor Hugo (Bourges) explore la danse baroque à la manière dépoussiérée de la Compagnie Fêtes Galantes ! Aux côtés des danseurs de la Compagnie, elles créent des tableaux dont l’histoire prend racine dans l’œuvre de Christian Lapie La Permanence des Ombres puis prennent place avec les danseurs de la compagnie le long de l’année des tilleuls dans une marche solennelle de disparition.

Tarif : 10 € / 7 € inclut l’accueil-café, la conférence et le spectacle. Gratuit moins de 12 ans

Conférence du paysagiste Antoine Quénardel, paysagiste intervenant sur les jardins et spectacle de danse au jardin par la Cie Fêtes galantes

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:30:00