Matinale du 8 mai Bruère-Allichamps, 8 mai 2022, Bruère-Allichamps.

Matinale du 8 mai Bruère-Allichamps

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 12:30:00 12:30:00

Bruère-Allichamps 18200

ACCUEIL CAFÉ

CONFÉRENCE > Jeanne d’Arc superstar, de Méliès à Dumont

par Brigitte Rollet, historienne, chercheuse habilitée au Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés contemporaines, enseignante à Sciences-po et spécialiste du cinéma français.

CONCERT > Exils, celles qui restent et celles qui partent…

Trobar Project : Eugénie de Mey, chant et direction artistique / Pierre Hamon, flûtes / Julien Lahaye, percussions

Les Matinales débutent par un accueil-café et associent une conférence sur un thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique.

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/matinale-du-8-mai/

Bruère-Allichamps

