Matinale du 25 septembre

Matinale du 25 septembre, 25 septembre 2022

2022-09-25 10:00:00 – 2022-09-25 12:30:00 ACCUEIL CAFÉ

CONFÉRENCE > Quand les démons envahissent le monastère par Jean-Claude Schmitt, historien

CONCERT > Suites 1 & 6 de J.S. Bach

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle Les Matinales débutent par un accueil-café et associent une conférence sur un thème en lien avec l'abbaye à une proposition artistique.

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

