Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps, Cher Matinale du 11 avril Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Matinale du 11 avril, 11 avril 2021-11 avril 2021, Bruère-Allichamps. Matinale du 11 avril 2021-04-11 10:00:00 – 2021-04-11 12:30:00

Bruère-Allichamps Cher EUR 10 10h / ACCUEIL CAFÉ 10h30 / CONFÉRENCE > Noirlac après les moines 1791-2021 : d’une religion à l’autre ?

Pascal Ory, Professeur émérite d’histoire à la Sorbonne (Paris 1) 11h30 / CONCERT > Roots

Méliades, ensemble vocal féminin : Anaïs Vintour (soprano), Maëlle Vivares (soprano), Marion Delcourt (mezzo soprano), Alice Habellion (contralto)

« Roots »

Il est temps de revenir aux sources… L’Homme au cœur de l’Homme, de la nature… L’Homme au cœur de la nuit. Énergies populaires et instinctives, les peurs, les joies, les rituels… Mystères et contrastes viennent nourrir ce programme. Les Matinales débutent par un accueil-café et associent une conférence sur un thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique. resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/matinale-du-11-avril-2/ Les Matinales débutent par un accueil-café et associent une conférence sur un thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique. 10h / ACCUEIL CAFÉ 10h30 / CONFÉRENCE > Noirlac après les moines 1791-2021 : d’une religion à l’autre ?

Pascal Ory, Professeur émérite d’histoire à la Sorbonne (Paris 1) 11h30 / CONCERT > Roots

Méliades, ensemble vocal féminin : Anaïs Vintour (soprano), Maëlle Vivares (soprano), Marion Delcourt (mezzo soprano), Alice Habellion (contralto)

« Roots »

Il est temps de revenir aux sources… L’Homme au cœur de l’Homme, de la nature… L’Homme au cœur de la nuit. Énergies populaires et instinctives, les peurs, les joies, les rituels… Mystères et contrastes viennent nourrir ce programme. Alex J Overton

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Bruère-Allichamps Adresse Ville Bruère-Allichamps