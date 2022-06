MATINALE DES MINI-LOUPS : CONCERT CIE COUCOUCOOL – «ÇA ME PLAÎT », 10 août 2022, .

MATINALE DES MINI-LOUPS : CONCERT CIE COUCOUCOOL – «ÇA ME PLAÎT »



2022-08-10 – 2022-08-10

Un live interactif et décoiffant pour tous les enfants et leurs parents. La mise en scène est à l’image du concert : énergique et poétique. Avec 2 artistes généreux au service d’un show bien ficelé : tout pour plaire !

Un spectacle cool pour les petits et les grands avec des instruments plutôt cool et un groupe vraiment cool !



11h au Bois-Joli, à partir de 3 ans (durée 50 mn) – Gratuit

Concert pour les tout petits

dernière mise à jour : 2022-06-27 par