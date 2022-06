MATINALE DES MINI-LOUPS : CIE SYLLABE – « SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ », 20 juillet 2022, .

MATINALE DES MINI-LOUPS : CIE SYLLABE – « SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ »



2022-07-20 – 2022-07-20

théâtre d’objets, gestuel et bulles

Bête à bulle et coquelicots

Un kiosque sous les lampions. Après l’orage, sous le bruit d’une douce pluie d’été, un drôle de bonhomme jongle avec des balles, des bulles et des histoires de petites bêtes. Histoire pour faire éclore les coquelicots.

Dans ce cocon de verdure, ce bonhomme joue de poésie et de magie. Il nous invite à observer, rêver, imaginer. Et peu importe qu’on ait 100 ans ou 4 ans, il est toujours temps de sauter pieds joints dans les flaques, s’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule, faire pousser les fleurs d’un simple souffle, regarder le monde au travers des bulles de savon !

11h au Bois-Joli, à partir de 2 ans (durée 30 mn)

Spectacle pour les tout petits.

