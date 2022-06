MATINALE DES MINI-LOUPS : CIE ILOT 135 – «POP UP »

MATINALE DES MINI-LOUPS : CIE ILOT 135 – «POP UP », 27 juillet 2022, . MATINALE DES MINI-LOUPS : CIE ILOT 135 – «POP UP »



2022-07-27 – 2022-07-27 spectacle lecture

Un grand livre totem, deux comédiens étrangement habillés.

Voici le décor de ce voyage dans l’imaginaire qui débute par une lecture à deux voix d’albums jeunesse et se poursuit par leur mise en scène. Les personnages sortent des albums, prennent vie… et s’autorisent quelques libertés ! Bienvenue dans le monde magique des livres !

11h au Bois-Joli, à partir de 3 ans (durée 40 mn) Spectacle pour les tout petits spectacle lecture

Un grand livre totem, deux comédiens étrangement habillés.

Voici le décor de ce voyage dans l’imaginaire qui débute par une lecture à deux voix d’albums jeunesse et se poursuit par leur mise en scène. Les personnages sortent des albums, prennent vie… et s’autorisent quelques libertés ! Bienvenue dans le monde magique des livres !

11h au Bois-Joli, à partir de 3 ans (durée 40 mn) dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville