Matinale de la Châtaigne 10ème édition Mail de l’Église Argelès-Gazost, samedi 2 novembre 2024.

Matinale de la Châtaigne 10ème édition Mail de l'Église Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Cette matinée est l’occasion de découvrir la châtaigne autrement et de comprendre l’intérêt écologique et économique de ce fruit, une démarche de promotion des produits (châtaignes fraiches ou grillées, produits transformés à base de châtaigne) à partager en famille ou entre amis…

Sur place, vente de châtaignes fraîches et grillées, marché gourmand et exposition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 09:00:00

fin : 2024-11-02 12:00:00

Mail de l’Église ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

