Matinale Bruère-Allichamps, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Bruère-Allichamps.

Matinale 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 12:30:00

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps

EUR 10 10h / ACCUEIL CAFÉ

10h30 / CONFÉRENCE > Le temps, une illusion ?

Virginie Van Wassenhove, chercheuse en neurosciences de la cognition

“Le temps est une illusion” disait Einstein. Qu’est-ce que le temps ? Comment l’homme s’y prend-il pour tenter d’apprivoiser le temps physique ?

Virginie Van Wassenhove tentera de répondre à ces questions avec un regard transdisciplinaire.

11h30 / MAGIE NOUVELLE > Æon*

Un spectacle co-écrit par les artistes de la Compagnie 14:20

Clément Debailleul, mise en scène / AragoRn Boulanger, chorégraphie, danse / Elsa Revol, lumières

Dans cette nouvelle création art/science, la compagnie 14:20 questionne le temps intime et circadien, le temps bouleversé lorsque nos repères nous échappent et que seul le rêve et la mémoire offrent refuge.

Accueil café / Conférence > Le temps, une illusion ? par Virginie Van Wassenhove / Spectacle de magie nouvelle Æon de la Compagnie 14:20

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/matinale-du-12-septembre/

10h / ACCUEIL CAFÉ

10h30 / CONFÉRENCE > Le temps, une illusion ?

Virginie Van Wassenhove, chercheuse en neurosciences de la cognition

“Le temps est une illusion” disait Einstein. Qu’est-ce que le temps ? Comment l’homme s’y prend-il pour tenter d’apprivoiser le temps physique ?

Virginie Van Wassenhove tentera de répondre à ces questions avec un regard transdisciplinaire.

11h30 / MAGIE NOUVELLE > Æon*

Un spectacle co-écrit par les artistes de la Compagnie 14:20

Clément Debailleul, mise en scène / AragoRn Boulanger, chorégraphie, danse / Elsa Revol, lumières

Dans cette nouvelle création art/science, la compagnie 14:20 questionne le temps intime et circadien, le temps bouleversé lorsque nos repères nous échappent et que seul le rêve et la mémoire offrent refuge.

C. Debailleul

dernière mise à jour : 2021-07-20 par