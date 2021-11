Matinale autour de la Créativité Hotel Oceania (Quimper), 16 décembre 2021, Quimper.

Matinale autour de la Créativité

Hotel Oceania (Quimper), le jeudi 16 décembre à 08:30

Etre créatif, innovant n’est pas un don réservé à certains, à une communauté dite « créative ». Depuis plusieurs années, les neurosciences aussi bien que l’étude des pratiques d’innovation chez les start-upeurs, les entrepreneurs à succès, les scientifiques ou les artistes montrent qu’il est possible de se reconnecter à son potentiel de créativité et d’innovation et de le développer… mais à certaines conditions. **Alexis BOTAYA, entrepreneur et spécialiste des sciences créatives,** vous révèlera les composantes communes de créativité et d’innovation que l’on retrouve chez ces personnes créatives. En vous plongeant dans le fonctionnement même du processus créatif : d’où viennent la créativité et la capacité à innover ? Comment fonctionne ce processus ? Quelles sont les méthodes qui marchent ? Quels sont les outils dont chacun peut s’emparer ? Quels sont les obstacles et les freins à lever ? Quels sont les outils pratiques à mettre en place ? Inscription gratuite mais obligatoire => [www.tech-quimper.bzh](http://www.tech-quimper.bzh)

Inscription gratuite mais obligatoire

Une matinale autour du processus créatif et comment mettre en place des outils pratiques

Hotel Oceania (Quimper) hotel oceania quimper Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T08:30:00 2021-12-16T10:00:00