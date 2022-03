Mâtin, la revue de BD engagée : pour que la BD force le trait La REcyclerie, 10 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 15h00 à 18h30

gratuit

Rendez-vous le 10 avril pour le festival Mâtin ! Au programme : ateliers, conférences et dédicaces…

PROGRAMME COMPLET‍ Des ateliers :

Une fresque live d’Avalon Lewis

Coudre son slip contraceptif avec Bobika (15h-16h & 17h-18h)

Journalisme et bande dessinée avec Tiphaine de Cointet et Sarah Lecoq (16h-17h)

Des conférences :

‘’Mâtin !, Topo, les revues qui parlent d’actualité à la jeunesse’’ avec Clotilde Palluat et Thomas Cadène (16h30-17h)

‘’Procrastination écologique et l’école des lettres, s’amuser à réfléchir’’ avec Maïté Robert et GPopésie (17h-17h30)

‘’Plastic tac tic tac…et après ?’’ avec Capucine Dupuy et Terreur Graphique (17h30-18h)

‘’Déconstruire des mythes de meufs’’ avec Blanche Sabbah (18h-18h30)

Ainsi que des dédicaces !

Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏰ Horaires

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

Contact : https://fb.me/e/wN3bAS9N2

BD;Conférence

Date complète :

2022-04-10T15:00:00+01:00_2022-04-10T18:30:00+01:00

Mâtin festival