MATIN DE L’EMPLOI —————– LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO (F/H) —————————— **Venez découvrir et poser vos questions sur les métiers comme : Game designer.euse, graphiste, développeur.euse, programmeur.trice,** **animateur-trice 2D/3D, etc** **En présence d’UBISOFT et SIMPLON** **Mercredi 8 septembre à 9h30** à la Bibliothèque Robert Desnos 4 boulevard Rouget-de-Lisle, Montreuil Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil Inscription obligatoire au **01 83 74 55 40**

