MATIN DE L'EMPLOI SUR LES METIERS DE LA SECURITE

Agent de sécurité, agent de sécurité incendie SSIAP, maître-chien de défense

Jeudi 17 février 2022 à 9h30

Maison de quartier Courtilières
1 avenue Aimé Césaire – Pantin
Métro ligne 7, arrêt Fort d'Aubervilliers ou Bus 248, 330, 234

Inscription obligatoire et renseignements au 01 83 74 56 30

En partenariat avec le centre de formation AFPA et les entreprises RENESGARD Sécurité et Société Altair

