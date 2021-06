Montreuil Ohcyclo Montreuil, Seine-Saint-Denis MATIN DE L’EMPLOI METIERS DU CYCLE Ohcyclo Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

MATIN DE L’EMPLOI SUR LES METIERS DU CYCLES ——————————————- Venez découvrir des métiers en pleine expansion et poser toutes vos questions les métiers du cycles * Mécanicien, animateur, conseiller technique… ### **Jeudi 1er juillet à 9h30 à Ohcyclo,** ?1 boulevard Henri Barbusse, 93100 Montreuil – Bus 102, 121, 122, 129 et 322, arrêt Mairie de Montreuil – Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil – Inscription obligatoire ? au 01 83 74 55 40

