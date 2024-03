Matin câlin Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, samedi 22 juin 2024.

Matin câlin Le rdv des parents et de leurs enfants de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires, comptines et jeux de doigts, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille. Samedi 22 juin, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T10:30:00+02:00 – 2024-06-22T11:15:00+02:00

Fin : 2024-06-22T10:30:00+02:00 – 2024-06-22T11:15:00+02:00

Le rendez-vous des parents et de leurs enfants de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires, comptines et jeux de doigts, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Service Communication de la Ville de Tourcoing