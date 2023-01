« Matin brun » au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 26 janvier 2023, Paris.

Du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 05 février 2023 :

dimanche

de 15h30 à 16h45

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

. payant

Tarif plein : 16 euros

Tarif réduit : 14 euros

Réservation possible via le pass culture !

Une adaptation très actuelle et festive du célèbre texte de Franck Pavloff sur le totalitarisme et la citoyenneté.

Charlie et Tom vivent dans une époque trouble.

L’Etat Brun, au pouvoir depuis peu de temps, impose une nouvelle loi : “nul ne doit posséder de chat non brun”, puis cela s’applique aux chiens. Charlie et Tom, concernés, acceptent docilement ces nouvelles règles : ils veulent être de bons citoyens, “ne pas avoir de problèmes”. De ?l en aiguille et presque imperceptiblement, l’Etat Brun durcit ses exigences.

Les deux jeunes gens, ballottés entre une société de plus en plus tyrannique et leur aspiration naturelle à croquer la vie, vont-ils commencer à s’alarmer ?

Extrait : « Ça nous avait fait bizarre que cette loi s’applique aussi aux chiens… Mais à part ça on avait passé une superbe soirée ! »

En 1998 la droite s’allie avec le Front National pour remporter la présidence de certaines régions de France : sur un coup de colère, Franck Pavloff écrit Matin Brun, mais c’est après le 21 avril 2002, moment où Jean-Marie Le Pen accède au second tour des élections présidentielles, que Matin Brun connaît un succès retentissant. Aujourd’hui, la nouvelle est vendue à plus de deux millions d’exemplaires, et traduite dans près de 25 langues.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Compagnie Demain existe Matin brun / Cie Demain existe