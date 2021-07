Pellegrue Pellegrue Gironde, Pellegrue Matin Beauté du geste – Qi gong et atelier calligraphie Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Matin Beauté du geste – Qi gong et atelier calligraphie Pellegrue, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Pellegrue. Matin Beauté du geste – Qi gong et atelier calligraphie 2021-07-18 09:30:00 – 2021-07-18

Pellegrue Gironde EUR 35 Animation bien être et création :

– Séance de Qigong à 9h30

– Pause thé à 10h30

– Atelier Encre de Chine (matériel fourni) à 10h45 En extérieur, sur réservation Animation bien être et création :

