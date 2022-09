MATINÉE PARTICIPATIVE Paimbœuf, 1 octobre 2022, Paimbœuf. MATINÉE PARTICIPATIVE

Loire-Atlantique Rendez-vous le samedi 1er octobre de 10h à 12h au¬†lotissement du Menhir. Les Paimblotins sont invités à s’impliquer¬†lors d’une matinée participative organisée dans la commune.

Cette¬†matinée permet aux habitants d’une commune de s’investir pour coopérer¬†à des actions visant à améliorer leur cadre de vie.

Le lieu choisi : le parc du Menhir et son étang qui a bénéficié du plan de reboisement¬†de la municipalité en novembre 2021.

Des tables de pique-nique et des porte-vélos vont y être installés.

Une occasion de s’approprier ce lieu, charmant mais¬†plus confidentiel que d’autres au sein de notre commune. Différents ateliers seront proposés en accês libre :

‚Ä¢ Ramassage des déchets dans le quartier.

• Fleurissement des pieds de murs.

‚Ä¢ Plantation d’arbres selon la météo

‚Ä¢ Stand d’information autour du compost par le service environnement de la CCSE.

‚Ä¢ Réalisation d’hôtels à insectes.

‚Ä¢ Réparation de la clôture à l’étang du Menhir.

Ces ateliers seront animés par les agents de la commune et de la CCSE et seront¬†suivis d’un moment de convivialité. Informations pratiques : samedi 1er octobre, de 10h à 12h, lotissement du Menhir,¬†allée Victor Hugo.

Informations pratiques : samedi 1er octobre, de 10h à 12h, lotissement du Menhir, allée Victor Hugo.

Vous pouvez vous inscrire en Mairie à l'accueil ou par téléphone au 02 40 27 50 50 ou sur le site internet : www.paimboeuf.fr mairie@paimboeuf.fr +33 2 40 27 50 50 http://www.paimboeuf.fr/

