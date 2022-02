MATILOUN | Théâtre d’objet Espace Béraire, 9 avril 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin.

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Espace Béraire

Le “pec” (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux arbres dans ses collines d’Ariège. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un musée. De et avec Clémence Prévault – Guitare et sons bidouillés : Sébastien Janjou À découvrir Une exposition documentaire sur l’univers de Jean Bordes et l’art brut accompagne le spectacle. Création en lien avec La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes.

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2 €

Deux “touche-à-tout”, dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



