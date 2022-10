Matiloun Nantheuil Nantheuil Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Nantheuil 5 EUR Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières racontent, par le biais d’objets qu’ils créent devant les yeux des spectateurs, l’histoire vraie de Jean Bordes.

Jean, c’est le « pec » – le fou en occitan. Handicapé et orphelin à 5 ans, il gardait les vaches dans une petite ferme en Ariège et ne parlait que le patois. Il ramassait des bidules, machins et trucs qu’il ficelait. De ces fagots de trésors, il faisait naître des jouets, des véhicules, des assemblages hétéroclites qu’il promenait derrière lui ou accrochait aux arbres des collines.

Petite forme hybride, Matiloun est une promenade entre une décharge et un musée, un fabuleux voyage au pays de l'art brut à la découverte d'un artiste hors les normes.

