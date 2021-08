Ingré Espace Lionel Boutrouche Ingré, Loiret MATILOUN Espace Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’évènement: Ingré

Espace Lionel Boutrouche, le mercredi 15 décembre à 15:30

Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières, vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors normes, le « pec » (le fou) de Matiloun, Jean Bordes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un musée. Ce spectacle est accompagné d’une exposition documentaire : Jean Bordes et l’art brut.

Jeune Public- Tarif 5€

Théâtre d'objets -Art brut
Espace Lionel Boutrouche
33 Route d'Orléans 45140 Ingré
Ingré
Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:30:00 2021-12-15T17:00:00

